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21 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te, gasp, yaralama, hırsızlık gibi 21 ayrı suçtan aranan ve kendisini yakalamak isteyen polise tabancayla ateş ederek kaçmaya çalışan 17 yaşındaki H

10 Ekim 2017 20:37

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP\'te, gasp, yaralama, hırsızlık gibi 21 ayrı suçtan aranan ve kendisini yakalamak isteyen polise tabancayla ateş ederek kaçmaya çalışan 17 yaşındaki H.G., yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte para ve eşyalarını gasp ettiği kişileri tabanca ile yaralayan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda gasp olaylarını gerçekleştiren kişinin H.G. olduğunu ve Cumhuriyet Mahallesi\'nde yaşadığını belirledi. Gece saatlerinde mahalleyi ablukaya alan polis, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Polisleri fark eden şüpheli ise gasp olaylarında kullandığı ruhsatsız tabanca ile ekiplere ateş etti. Kaçmaya çalışan H.G., polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülerek sorgulanan şüphelinin son olarak telefonlarını zorla aldığı 2 kişiyi bacaklarından vurduğu öğrenildi. H.G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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