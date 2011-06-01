-21 SANİYENİN ALTINA İNEN İLK TÜRK ATLET ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Türkiye'nin genç atletlerinden İzzet Safer, 200 metrede 21 saniyenin altına inen ilk Türk olduğunu belirterek, ''Bunu ben başardım, çok mutluyum'' dedi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta yapılan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda, 100 metrede 10.37, 200 metrede de 20.96 koştuğunu hatırlatan İzzet, ''Açıkçası böyle bir dereceyi bekliyordum. 21 saniyenin altında koşacağıma inanıyordum. Sonunda da başardım. Yarışa çıkarken, onu koşacağım, bunu koşacağım diye kendimi hapsetmem. Bu dereceyi yaptığım için çok mutluyum. Sonuçta tüm sporcular bunu yapmak istiyor. Türkiye'de 20 saniyenin altına inmek isteyen çok atlet vardı. Bunu da ben başardım, çok mutluyum. Burada sadece benim değil, herkesin emeği var. Antrenörüm Ahmet Peker'le bazı şeyleri başardık'' diye konuştu. -HEDEFİNDE 2016 OLİMPİYATLARI VAR- Milli atlet, en büyük hedefinin 2016 yılında Brezilya'da yapılacak olimpiyatlar olduğunu söyledi. Her sporcu gibi kendisinin de olimpiyatlarda yarışmak istediğini anlatan İzzet, şöyle devam etti: ''Benim en büyük hedefim, her sporcunun olduğu gibi olimpiyatlardır. Olimpiyatlarda koşmak benim için çok büyük bir mutluluk. Benim olimpiyatlarda madalya alma şansım var mı, yok mu bilmiyorum. Fakat en büyük hedefim 2016 yılında Brezilya'da yapılacak olan olimpiyatlar. 2012 Londra'ya gitmek de ayrı bir hedefim. Londra'yı bir tecrübe olarak görüyorum. Londra'da bir final koşarsam, mükemmel olur. Orada koşmak bile çok güzel olur.'' Güney Kore'de, 27 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmak için bazı barajları geçmesi gerektiğini anlatan İzzet, ''Dünya Şampiyonası barajları var. 100 metre barajı 10.28, 200 metre barajı da 20.70. Bu barajları geçersem dünya şampiyonasında yarışmaya hak kazanıyorum. Çok fazla fark kalmadı. Herhangi bir yarışta bu dereceleri geçmem yeterli olacak'' şeklinde konuştu. 20 yaşındaki sporcu İzzet Safer, atletizme başladığından bu yana kendisine dünyanın en iyi sporcularını örnek aldığını belirterek, ''Usain Bolt, Tyson Gay, Marian Jones, Michael Johnson. Bunlar benim çok sevdiğim sporcular'' dedi. Sözkonusu sporcuların videolarını izlediğini ve kendisine bunun antrenman gibi geldiğini bildiren İzzet, ''Zaten hep onların videolarını izliyorum. Zamanım olduğumda internete girdiğim zamanlar onları izliyorum. Onları izlerken antrenman yapmış gibi oluyorum'' değerlendirmesini yaptı. İzzet, önündeki en önemli hedefinin Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlatarak, ''Benim hedef yarışım, 14-17 Temmuz'da yapılacak olan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası. Orada da ilk hedefim finale çıkmak, daha sonra da madalya kovalamak olacak'' diyerek sözlerini tamamladı.