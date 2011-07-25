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Dünya

21 SAAT MORG DOLABINDA KALDI JOHANNESBURG (A.A)

25 Temmuz 2011 23:52

-21 SAAT MORG DOLABINDA KALDI JOHANNESBURG (A.A) - 25.07.2011 - Ailesinin öldüğünü düşündüğü Güney Afrikalı bir kişinin 21 saat morg dolabında kaldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilisi Sizwe Kupelo, astım krizi geçiren adamın öldüğünü düşünen ailesinin, cenaze levazımatçısını çağırdığını ancak adamın dün öğleden sonra 21 saat boyunca kaldığı morg dolabında uyandığını söyledi. Kupelo, bu kişinin uyandıktan sonra bağırmaya başladığını, bunun üzerine morg çalışanlarının korkuyla kaçtığını ancak daha sonra çalışanların dönerek talihsiz adamı morg dolabından çıkardıklarını ifade etti. Güney Afrikalı adamın yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığı, durumunun düzelmesi üzerine taburcu edildiği kaydedildi. Kupelo, Güney Afrikalıları yakınlarının gerçekten öldüğünü doğrulatmak için sağlık görevlilerine başvurmaları konusunda da uyardı.

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