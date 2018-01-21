21 Ocak Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG

13:30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

13:30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16:00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)

19:00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

GALATASARAY

21:00 Sarı-kırmızılılar Kayseri\'ye gidecek.

22:20 Kafilenin Kayseri\'ye varışı.

FENERBAHÇE

Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak.

Göztepe ile oynanan maçta rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında omzu çıkan Brezilyalı futbolcu Giuliano\'nun tedavisine başlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, \"Fenerbahçemizin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde Göztepe ile oynadığı maçta girdiği bir pozisyonda yere düşen Giuliano Victor De Paula\'nın omzunun çıktığı tespit edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü sağlık sponsoru Liv Hospital\'da omzu yerine oturtulan Giuliano\'nun kolu omuz askısına alındı ve tedavisine başlandı\" denildi.

TAHİNCİOĞLU ALL-STAR 2018

14:00 Tahincioğlu Basketbol All-Star\'da Yetenek Yarışması, 3 Sayı Yarışması, Smaç Yarışması ve Asya - Avrupa karması maçı yapılacak.

TFF 1. LİG

13:00 Ümraniyespor-Gaziantepspor (Ümraniye Belediyesi)

13:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

15:30 Grandmedical Manisaspor-Çaykur Rizespor (Manisa 19 Mayıs)

15:30 Akın Çorap Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)

18:00 Altınordu-Elazığspor (Bornova)

AVRUPA\'DAN FUTBOL

17:30 Bayern Münih - Werder Bremen (Beşiktaş\'ın rakibi)

18:15 Real Madrid - Deportivo La Coruna (Emre Çolak)

20:00 Cagliari - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

20:30 Real Sociedad - Celta Vigo (Emre Mor)

22:45 Inter - Roma (Cengiz Ünder)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

14:00 Canik Belediyespor-Beşiktaş (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

14:00 Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

16:00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Seramiksan (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17:00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

17:00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)

17:30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)

EFELER LİGİ

14:00 Ziraat Bankası-Arkas Spor (TVF Başkent)

TFF 2. LİG

-Kırmızı Grup-

13:00 Amed Sportif Faaliyetler-Mersin İdmanyurdu (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13:00 Sarıyer-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yusuf Ziya Öniş)

13:30 İnegölspor-Tuzlaspor (İnegöl İlçe)

13:30 Afjet Afyonspor-Tokatspor (Zafer)

13:30 Kastamonuspor 1966-Hatayspor (Gazi)

13:30 Keçiörengücü-Bucaspor (Ankara Aktepe)

-Beyaz Grup-

13:00 Gümüşhanespor-Ottocool Karagümrük (Gümüşhane Yenişehir)

13:00 Kipaş Kahramanmaraşspor-Nazilli Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13:00 Şanlıurfaspor-Niğde Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

13:30 Bandırmaspor-Silivrispor (Bandırma 17 Eylül)

13:30 Zonguldak Kömürspor-Altay (Karaelmas Kemal Köksal)

13:30 Hacettepe-Fethiyespor (Ankara 19 Mayıs)

13:30 Karşıyaka-Sakaryaspor (İzmir Atatürk)

TFF 3. LİG

-1. Grup-

13:30 Kozan Belediyespor-Kemerspor 2003 (İsmet Atlı)

13:30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yomraspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13:30 Batman Petrolspor-Bayrampaşa (Batman 16 Mayıs)

13:30 Bayburt Grup Özel İdare-Erzin Belediyespor (Genç Osman)

13:30 Erbaaspor-Çanakkale Dardanel (Erbaa İlçe)

-2. Grup-

12:30 Anagold 24 Erzincanspor-Tire 1922 (Erzincan 13 Şubat)

13:00 Pazarspor-Kayseri Erciyesspor (Pazar İlçe)

13:00 Yeni Orduspor-Gölcükspor (Ordu 19 Eylül)

13:30 Muğlaspor-Erokspor (Muğla Atatürk)

13:30 Ergene Velimeşespor-Darıca Gençlerbirliği (General Basri Saran)

-3.Grup-

13:00 Elaziz Belediyespor-Karacabey Birlikspor (Elazığ Atatürk)

13:00 Cizrespor-Kızılcabölükspor (Cizre İlçe)

13:00 Arsinspor-Tekirdağspor (Arsin İlçe)

13:30 Payasspor-Ankara Adliyespor (Payas İlçe)

13:30 Çorum Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13:30 Aydınspor 1923-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Adnan Menderes)

13:30 Tarsus İdmanyurdu-UTAŞ Uşakspor (Tarsus İlçe)

13:30 Kocaelispor-Sultanbeyli Belediyespor (İzmit İsmetpaşa)