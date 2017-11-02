21 milyon yıllık fosil ağaç ormanı 'Tabiat Anıtı' ilan edilecek

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre İlçesi Osmancalı Mahallesi\'nde bulunan ve 21 milyon yıllık olduğu tahmin edilen Osmancalı Fosil Ormanları\'nın korunması ve turizme kazandırılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4\'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından \'Tabiat Anıtı\' ilan edilmesi için çalışmaların başladığı duyuruldu.

Yunusemre İlçesi Osmancalı Mahallesi\'nde kızılçam ve meşeyle kaplı ormanlık alanda tespit edilen ve Yuntdağı volkanlarının patlamasıyla oluşan 16 ile 21 milyon yıllık olduğu sanılan fosil ağaç ormanı büyük ilgi çekiyor. Lav akıntısı içinde kalan ağaçların taşlaşarak oluşturduğu fosil ağaç ormanı için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4\'üncü Bölge Müdürlüğü de harekete geçti. Osmancalı Fosil Ormanları\'nın korunması ve turizme kazandırılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4\'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından \'Tabiat Anıtı\' ilan edilmesi çalışmalarına başlandığı belirtildi.

İKİ FARKLI AĞAÇ CİNSİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan arazi çalışmalarında taşlaşmış ağaç gövdelerinin yüzeyde sınırlı sayıda gözüktüğü, genelde insan faaliyetleriyle doğa koşulları nedeniyle ağaç yapılarının deforme olduğu saptandı. 6 örnek üzerinde yapılan incelemelerde ladin ve yalankoz ağacı olmak üzere iki ağaç cinsinin varlığı tespit edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Yusuf Sezgin, tabiat anıtı ilan edilmesine yönelik çalışma başlatılmasının olumlu olduğunu söyledi. Tabiat anıtı ilan edilmesiyle fosil ağaç alanının koruma altına alınacağını kaydeden Doç.Dr. Sezgin, \"Bu alanın koruması yoktu. Geçmişte daha fazla fosil parçası vardı. Ancak gelen insanlar buradan fosilleri topladılar. Yüzeyde çok az kaldı. Tabiat anıtı ilan edilince koruma altına alınacak. Yunusemre Belediyesi de fosil ağaç alanının etrafını çeviriyor\" diye konuştu.



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