21 milyon euro G.Saray'a, 200 bin euro UEFA'ya

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 yıl gruplardan çıkma başarısı gösteren Galatasaray, 2012-2013'e göre 3.7 milyon euro gerileyerek 21 milyon euro kazandı. UEFA, Finansal Fair Play'den 200 bin euroyu kesti.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesinden itibaren yer alan 32 kulübe toplam 904 milyon 600 bin euro dağıtıldığını açıkladı.



Galatasaray'a 21 milyon 72 bin Euro



Devler Ligi'nde mücadele eden tek Türk takımı olan Galatasaray, 8 maçlık serüveni sonucu toplam 21 milyon 72 bin euro (61 milyon TL) gelir sağladı.

UEFA'dan 'ayak bastı' parası olarak 8.6 milyon euro alan sarı-kırmızılılar, 2.5 euro performans primi (galibiyet 1 milyon euro, beraberlik 500 bin euro) elde etti. İkinci tura çıktığı için 3.5 milyon euro kasasına koyan Galatasaray, havuz-pazarlama geliri (market-pool) olarak 6 milyon 472 bin euro (geçen yıl 5 milyon 282 bin euro) kazanç sağladı.



4 basamak geriledi



Real Madrid, Juventus ve Kopenhag ile mücadele ettiği B Grubu'nda 7 puan toplayıp son 16 turuna yükselen temsilcimiz, kazanç olarak 20'inci sırada yer aldı. 2012-2013'te 24 milyon 782 bin euro (62 milyon TL) kasasına koyan Cimbom, 32 takım arasında gelir sıralamasında 16'ıncı olmuştu.



En çok kazanan Real Madrid



Lizbon'daki Estádio da Luz'da oynanan finalde 4-1'lik skorla zafere ulaşan Real Madrid, 57 milyon 414 bin euro gibi dev bir gelir elde etti. Finalin üzüleni Atletico Madrid ise 50 milyon 48 bin euroyu kasasına koydu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2013-2014 sezonunun en az kazanan takımı 11 milyon 128 bin euro ile Victoria Plzen oldu. Çek Cumhuriyeti temsilcisi, performans primi olarak 1 milyon euro, market-pool'dan da sadece 1 milyon 528 bin euro gelir sağlayabildi.



FFP cezası 200 bin Euro



Paris Sanit Germain, Zenit ve Manchester City ile birlikte Devler Ligi'nde elde ettiği gelir dondurulan Galatasaray, UEFA'nın verdiği 200 bin euroluk cezayı ödediği anda bu durum ortadan kalkacak. Hatırlanacağı gibi Cimbom, Finansal Fair Play (FFP) kriterlerine uymadığı gerekçesiyle UEFA'dan 200 bin euro para cezası almıştı.



Galatasaray'dan suç duyurusu



Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA'nın gelirlerine el koyduğuna dair haberlere sert tepki gösterdi. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Akşam saatlerinde bazı internet sitelerinde yayınlanan ve 'UEFA'nın Galatasaray'ın gelirlerine el koyduğu' şeklinde yapılan haberler, bu alçakça manipülasyon çabalarının ilk örneği oldu. Ortada yeni bir gelişme varmış gibi yalan haberler yayanlar, çok büyük bir suç işlediklerinin farkında olmalıdır. UEFA tarafından Galatasaray'ın gelirlerine el konulması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir ve bu konudaki haberler tümüyle yalandır. Bu yalanların kimler tarafından üretilerek servis edildiği de tarafımızca çok iyi bilinmektedir.

Sermaye Piyasası'nın değerlerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren, haber yayan, yorum yapan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenlerle ilgili olarak SPK kanununun ilgili maddeleri uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve ağır para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu kişiler ve yayın organları hakkında yarın SPK'ya, kanuna muhalefetten suç duyurusu yapılması için başvuruda bulunulacak, ayrıca tazminat davaları açılması doğrultusunda gereken işlemlere derhal başlanacaktır."



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