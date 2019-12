21 milyar dolarlık ilk dava 10 saat sürdü

T24 - Uzanlar’ın Türkiye'den yaklaşık 21 milyar dolar tazminat talep ettiği uluslararası dava başladı. 10 saat süren ilk duruşmada, 6.5 yıldır kırmızı bültenle aranan Hakan Uzan ifade verdi.



2006 yılından bu yana devam eden ve artık karar aşamasına gelinen, Uzanlar’ın Türkiye'ye karşı tazminat istemiyle açtığı "Libananco" davanın ilk günü geride kalırken duruşma sonrası Hakan Uzan, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



Bakanlık, Uzanlar’ın, hisselerinin yüzde 60'ının Rum Kesimi merkezli Libananco şirketinde olduğunu savunduğu Çukurova ve Kepez elektrik şirketlerinin imtiyaz sözleşmelerini iptal etmişti.



21.5 milyar dolar tazminat



Uzanlar, varlıkların iadesini ya da faiziyle 21.5 milyar dolar tazminat talep ederken, Türkiye ise, Libananco'nun tabela şirket olduğunu iddia ediyor.



Yarınki duruşmada şirketin ortağı Ali Cenk Türkkan, perşembe günüyse Fransa'dan sığınma talebinde bulunan Cem Uzan ifade verecek.



'Stratejimizi şimdi açıklamak istemiyoruz'



İlk günkü duruşmanın ardından Türk Hükümeti'ni savunan Coşar avukatlık bürosu temsilcileri de ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Avukatlık bürosu temsilcisi Aydın Coşar "stratejimizi şimdi açıklamak istemiyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor, önümüzdeki günlerde her şey açıklığa kavuşacak" diye konuştu.



Paris'te görülen ve 3 gün daha devam edecek olan duruşmanın bugünkü bölümü 10 saat sürerken duruşmaların yapıldığı Dünya Bankası binası önünde Türk basını adeta kamp kurdu.



Mahkemede, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, tarafları dinledikten sonra, davanın ''esastan görüşülüp görüşülmeyeceğini'' karara bağlayacak. Duruşmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan da bir heyet katılıyor.



Enerji Bakanı Taner Yıldız, davayı kazanacaklarından emin olduklarını söylemiş ve kırmızı bültenle aranan Hakan Uzan'ın mahkemede ifade vermesini de, “Bizden de 15-16 kişilik bir ekip var. Kimlerin katılacağı konusunda bir şerhimiz yok. İfade vermek isteyenler konusunda bir kısıtlamamız olamaz” demişti.



2003 yılında el konulmuştu



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) başvurusu üzerine 2003 yılında, Uzan Grubuna ait ÇEAŞ ve Kepez Elektrik şirketlerine el koymuştu.



Bunun üzerine Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösterdiğini açıklayan Libananco Holdings Co. Ltd., ÇEAŞ ve Kepez Elektrik'e ortak olduğunu ve söz konusu el koyma ile zarara uğradığını ileri sürerek, Türkiye aleyhine 10 milyar dolarlık dava açmıştı.



Libananco davasını görüşen uluslararası mahkeme de, bu gelişme üzerine Türk mahkemelerinin kararını istemişti. Uzan Grubu'nun muvazaalı hisse devrini tescil eden bu kararın, uluslararası tahkimde görülen Libananco davasının seyrini Türkiye lehine değiştirebileceği belirtiliyor.