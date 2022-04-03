21 Mart'tan beri kamera karşısına geçmedi; Erdoğan’ın Bakan Nebati’ye ‘konuşma’ yasağı koyduğu iddia edildi

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Şenol Babuşçu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye konuşma yasağı koyduğu iddiasını gündeme getirdi.

Babuşçu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'nın, son dönemde yaptığı skandal açıklamalarla eleştirilerin odağı haline gelen Bakan Nebati’ye ‘konuşma’ yasağı koyduğu ileri sürüldü. Erdoğan’ın Nebati’yi sert bir şekilde uyardığı ve basına açıklama yapmamasını ve toplantılarda konuşmamasını istediği iddia edildi" ifadesini kullandı.

Nebati, en son 21 Mart'ta Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneği'nce düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlamıştı. O tarihten itibaren kameralar karşını geçmeyen Nebati'nin sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.