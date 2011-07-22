-21 KİŞİNİN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve Fenerbahçe Spor Kulübü Altyapı Koordinatörü Cemil Turan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişinin, tutukluluklarına yaptıkları itiraz reddedildi. Soruşturma kapsamında tutuklanarak Metris Cezaevine konulan Mosturoğlu, Ekşioğlu, Turan, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz, sözleşmesi feshedilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, eski futbolcu Ümit Karan ve Olgun Peker'in de aralarında bulunduğu 21 kişinin avukatları tarafından yapılan tahliye talebi İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi. Mahkeme, 21 kişinin, tutukluluklarına yaptıkları itirazı reddetti. Mahkeme Heyeti Başkanı Şeref Akçay'ın, Diyarbakırspor Kulübü eski Başkanı Abdurrahman Yakut, Giresunspor Klubü Başkanı Ömer Ülkü ve yöneticisi Çoşkun Çalık'ın tahliyeleri yönünde görüş bildirerek, karara muhalif kaldığı öğrenildi.