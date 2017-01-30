21 kişinin öldüğü Davutpaşa patlamasının 9. yılında aileler adalet istedi

Zeytinburnu'nun Davutpaşa semtindeki bir iş merkezinde meydana gelen ve 21 kişinin ölümü, 116 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın dokuzuncu yılında aileler adalet istedi.

31 Ocak 2008’de kaçak bir maytap atölyesinde meydana gelen patlamada 20 işçi ve maytap atölyesinin sahibi hayatını kaybetmişti. Belediye yetkililerinin 9’ar, bina sahiplerinin 5’er yıl almasının yetmeyeceğini söyleyen aileler, başta hakkında beraat kararı verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı olmak üzere tüm sorumluların hak ettikleri cezayı almasını talep etti. Anma sırasında sık sık “İş kazası değil, cinayet”, “Çalışırken ölmek istemiyoruz”, “Davutpaşa’yı unutma, unutturma” sloganları atıldı.

"Çalışırken ölmemek için"

Evrensel'de yer alan habere göre; patlamanın olduğu yerde aileler adına, patlamada hayatını kaybeden Heybettullah Güleç’in ağabeyi Hakkı Güleç açıklama yaptı. Sadece kendi davalarının değil, 9 yıl boyunca diğer iş cinayetleri davalarının da peşinde olduklarını belirten Güleç, “Ostim, İvedik, Tuzla, BEDAŞ, Bayram Otel, Esenyurt, Milas, Kozlu, Soma ve Gemlik’te, hastanede fabrikada, madende, dizi setinde, eve temizliğe gittiğinde iş cinayetinde hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte Vicdan ve Adalet Nöbeti tutmaya başladık” dedi.

Ekmek mücadelesinin işçilerin hayatına mal olmaması için mücadele ettiklerini ifade eden Güleç, “Bütün kaygımız ve mücadelemiz çalışırken ölmemek içindir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlandığı, daha insani çalışma koşullarının yaratılması içindir. Denetim sorumluluğu olanların görevlerini gereği gibi yapması içindir” diye konuştu.

"Bütün sorumlular yargılansın"

Başka Davutpaşalar olmamasını, başka yüreklerin yanmamasını istediklerini söyleyen Güleç sözlerini şöyle sürdürdü: “Davutpaşa’yı unutturmamak için patlama alanının park yapılmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi’nden talep ettik. Talep etmeye devam ediyoruz. Hem davamızda bütün sorumluların caydırıcı cezalara çarptırılması hem de diğer iş cinayetleri davalarında cezasızlık olmasın diye gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Çaresi yok, bütün sorumlular yargılanacak.”

Patlamada ölen işçiler

31 Ocak 2008’de Davutpaşa patlamasında hayatını kaybeden işçilerin isimleri: Aslan Doğan (35), Gülhan Çabuk (31), Haciyev Sehriyar Recepoğlu (24), Halit Alkan (22), Hasan Akhun (26), Heybettullah Güleç (18), Hüseyin Tayranoğlu (38), Kadir Cesur (33), Kazım Nişli (17), Lezgi Şimşek (43), Mehmet Coşkun (28), Metin Erdoğan (39), Niavroz Mamadov, Orhan Saday (26), Ömer Boyraz (20), Ömer Vural (44), Semra Bakkal (37), Sevdat Çelik (22), Yaşar Kara (37), Zübeyir Bal (46),

9 yılda neler oldu?

Patlamadan hemen sonra, 3 ayda Cumhuriyet Savcılığı tarafından görevlendirilen Bilirkişi Heyeti, raporunu düzenledi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, BEDAŞ’ı sorumlu tuttu. İdarelerin izin vermemesi nedeniyle bu kurumlardan yetkililer yargılanamadı. Ancak Savcılığın ve ailelerin Bölge İdare Mahkemesi’ne ve Danıştay’a başvurularıyla yargılanabildiler. Bu süreç 2,5 yıla yakın bir zaman aldı. Ceza davası yalnızca Zeytinburnu Belediyesi Müdürleri ve bina sahipleri için açılabilmişti. Ancak davanın 4. yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü sanık olarak yargılanmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı için “yargılamaya izin vermeme” kararları Danıştay’a taşındı. Danıştay, Zeytinburnu Belediye Başkanı’nın yargılanmasına izin vermeyen kararı iptal etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı içinse izin vermeme kararını onadı. Bu karar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne müracaat edildi. Danıştay sonrası, Zeytinburnu Belediye Başkanı hakkında, yetkili kılınan Cumhuriyet Savcısı 1 haftada “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz kabul edilince Zeytinburnu Belediye Başkanı sanık oldu. Duruşmaya ifade vermek üzere gelmesi gerekirken, doktor raporu göndererek mazeret bildirdi. Aynı gün sosyal medyada yemeklerde dolaştığı haberleri yansıdı. Nihayet bir sonraki duruşmada ifade verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yargılanması için yapılan itirazlar ve dava süreçlerinden sonuç alınamadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruldu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı’nın sanık sıfatıyla ifadesin alındıktan sonra, mahkeme tarafından dosya Bilirkişi Heyeti’ne gönderildi. 15. duruşmada, görevlendirildikten 7 ay sonra bur kişi Bilirkişilikten çekildi. Yerine yeni üye atandı. Hukukçu olmayan üyeler, hukukçu üyenin Zeytinburnu Belediye Başkanı’nı da sorumlu tutan değerlendirmelerine rağmen, Başkanı aklamaya çalıştı.

14 Temmuz 2014′te Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürü Feruz Kutsal’ın 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Ruhsat ve Denetim Müdürü Rüstem Tekin’in 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, İmar ve Şehircilik Müdürü Şevket Yıldırım’ın 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne atanan Hatice Küçükakyüz’ün 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Belediye Başkan Danışmanı Servet Kırna’nın 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, patlamanın yaşandığı binanın sahiplerinden Remzi Koçyiğit ve Resul Koçyiğit’in 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına, patlamanın gerçekleştiği işyerinde çalışan Hasan Altay’ın beraatine, patlamanın olduğu tarihte İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürü Atakan Tanış’ın beraatine, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın beraatine karar verdi.

Aileler verilen cezaların yeterli bulmamaları ve Belediye Başkanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü hakkında verilen beraat kararını kabul etmeyerek mahkeme kararını temyiz etti. Aileler Yargıtay’ın kararını bekliyor.