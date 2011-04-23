-21 KİŞİ MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - İstanbul'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarını iptal kararını protesto eylemi sırasında yaşanan olaylarda gözaltına alınan 36 kişiden 21'i tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde savcılık tarafından sorgulanan 36 kişiden 21'i tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilirken, 15 kişi serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilenler arasında BDP Sultangazi İlçe Başkanı Faruk K. ile Esenler İlçe Başkanı Mehmet T.A'nın da bulunduğu öğrenildi.