T24 LogoT24 Logo
Gündem

21 KİŞİ MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ  İSTANBUL (A.A)

23 Nisan 2011 20:50

-21 KİŞİ MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ  İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - İstanbul'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarını iptal kararını protesto eylemi sırasında yaşanan olaylarda gözaltına alınan 36 kişiden 21'i tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde savcılık tarafından sorgulanan 36 kişiden 21'i tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilirken, 15 kişi serbest bırakıldı.  Mahkemeye sevk edilenler arasında BDP Sultangazi İlçe Başkanı Faruk K. ile Esenler İlçe Başkanı Mehmet T.A'nın da bulunduğu öğrenildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24