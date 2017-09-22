21 kilo eroin çalan memur, susma hakkını kullandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Adliyesi\'nde adli emanette bulunan 21 kilo eroini çalarak piyasa sokmak istediği suçlamasıyla tutuklanan memur Halis Y. ile uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı diğer 12 sanık, hakim karşısına çıktı. Memur Halis Y., ilk duruşmada susma hakkını kullandı.

Geçen yıl Aralık ayında, adli emanet odasındaki 21 kilo eroini çalarak anlaştığı uyuşturucu satıcılarına götürürken, narkotik polisinin ve savcının dikkati ile yakalanan 8 yıllık devlet memuru Halis Y. (31) ve diğer tutuklu sanıklar Duran B. (36), Eyüp K. (43), Muharrem B. (25)., Naci İ. (26), Nurettin Ü. (30), Serkan S. (25), Veli U. (41) ve tutuksuz sanıklar Hakkı G. (43)., Hikmet T. (37), Ömer K. (19), Şükrü T. (40), Yunus K.\'nin (26), yargılanmalarına 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlandı.

Halis Y. avukatının mahkemeye gelmemesi nedeniyle susma hakkını kullanırken, tutuklu diğer sanıklar alınan savunmalarında uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, ele geçen uyuşturucunun Halis Y.’ye ait olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti diğer tanıkların dinlemesi için davayı 12 Aralık tarihine erteledi.

Mahkeme öncesi yapılan soruşturmada Halis Y.’nin adli emanette görevli iken, çeşitli nedenlerden dolayı borç batağına düştüğünü, bundan dolayı çalıştığı odanın anahtarının bir kopyasını yaptırtarak kimsenin olmadığını düşündüğü 23 Aralık’ta adliyenin otoparkına getirdiği otomobilinin içine değeri 1 milyon TL olan 21 kilo eroini çalıp koyduğu ve daha sonra, piyasa sokulmak istenen eroinin narkotik polisi ve savcının dikkati ile yakalandığı ortaya çıktı.