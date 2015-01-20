Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Bursa, Edirne, Konya ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 21 ilin emniyet müdürü değişti. 15 il emniyet müdürü ise başka bir göreve atanmak üzeri Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Artvin Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Alaattin Akbaş, Bartın Emniyet Müdürlüğüne Şırnak Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ali Ekber Bektaş, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Fatih Kaya, Burdur Emniyet Müdürlüğüne Bilecik Emniyet Müdürü Eyüp Özüdoğru, Bursa Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Selami Yıldız, Denizli Emniyet Müdürlüğüne Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, Edirne Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Armağan Adnan Erdoğan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Erhan Gülveren, Isparta Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Halil Altan, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Servet Yılmaz, Kars Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Faruk Karaduman, Konya Emniyet Müdürlüğüne Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Mardin Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Lütfullah Uğur Pekcan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Dr. Rahmi Baştuğ, Muş Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ahmet Cemal Çalışkan, Ordu Emniyet Müdürlüğüne Isparta Emniyet Müdürü Caner Tayfur, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Nurettin Gökduman, Uşak Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi İbrahim Ergüder, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Celal Sel, Yalova Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Süvari atandı.

15 emniyet müdürü merkeze alındı

Artvin Emniyet Müdürü Hamdi Selçuk, Bartın Emniyet Müdürü Mehmet Altınok, Bitlis Emniyet Müdürü Saim İşlek, Burdur Emniyet Müdürü İbrahim Taşlı, Bursa Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar, Edirne Emniyet Müdürü Cemil Ceylan, Gaziantep Emniyet Müdürü Ali Gezer, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Ümit Yaşar Adalar, Kars Emniyet Müdürü Ercan Çakmak'ın, Mersin Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar, Muş Emniyet Müdürü Faik Aksu, Ordu Emniyet Müdürü İsmail Dalkılıç, Osmaniye Emniyet Müdürü Hüseyin Yenice, Uşak Emniyet Müdürü Ogün Toprak ve Yalova Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit Yüksel ise başka bir göreve atanmak üzeri Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.