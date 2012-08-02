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Ekonomi

21 Hyundai bayisine rekabet soruşturması

İstanbul'da faaliyet gösteren 21 Hyundai bayisi hakkında soruşturma açıldı

02 Ağustos 2012 14:30

Rekabet Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren 21 Hyundai bayisi hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, araç satış fiyatlarının birlikte belirlendiği ve bu fiyatlara uyulmasının sağlanması amacıyla yaptırım mekanizması oluşturulmaya çalışıldığı iddialarının ardından İstanbul'da faaliyet gösteren 21 Hyundai bayisi hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bu konuda şikayet üzerine başlatılan önaraştırma sonucunda elde edilen bulguların ciddi ve yeterli bulunması sonucu soruşturma kararı alındığı belirtildi.

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