21 Hyundai bayisine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren 21 Hyundai bayisi hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, araç satış fiyatlarının birlikte belirlendiği ve bu fiyatlara uyulmasının sağlanması amacıyla yaptırım mekanizması oluşturulmaya çalışıldığı iddialarının ardından İstanbul'da faaliyet gösteren 21 Hyundai bayisi hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bu konuda şikayet üzerine başlatılan önaraştırma sonucunda elde edilen bulguların ciddi ve yeterli bulunması sonucu soruşturma kararı alındığı belirtildi.