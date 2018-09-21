21 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü

20.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Altınordu - Adana Demirspor

19.00 Osmanlıspor - Denizlispor

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılı ekipte Akhisarspor maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başlayacak.

TRABZONSPOR

13.30 Bordo-mavili kulüp ile Intercity arasında forma sponsorluğu anlaşması yapılacak

JUDO

- Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de devam ediyor. Şampiyonada bugün kadınlarda 52 Kg\'da İrem Korkmaz, erkeklerde ise 66 Kg\'da Sinan Sandal mücadele edecek.

BASKETBOL

-Zadar Doğuş Basketbol Turnuvası -

18.30 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe

-Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası -

16.30 Gaziantep Basketbol - Sakarya BŞB Basketbol

19.00 Türk Telekom - Promitheas Patras