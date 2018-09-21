21 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü
20.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Altınordu - Adana Demirspor
19.00 Osmanlıspor - Denizlispor
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı ekipte Akhisarspor maçının hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başlayacak.
TRABZONSPOR
13.30 Bordo-mavili kulüp ile Intercity arasında forma sponsorluğu anlaşması yapılacak
JUDO
- Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de devam ediyor. Şampiyonada bugün kadınlarda 52 Kg\'da İrem Korkmaz, erkeklerde ise 66 Kg\'da Sinan Sandal mücadele edecek.
BASKETBOL
-Zadar Doğuş Basketbol Turnuvası -
18.30 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe
-Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası -
16.30 Gaziantep Basketbol - Sakarya BŞB Basketbol
19.00 Türk Telekom - Promitheas Patras