21 evden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

Uğur AYDIN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ ve Balıkesir\'de girdikleri 21 evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası, 40 bin TL para, elektronik eşyalarla birlikte bir muhabbet kuşunu da çalan 2 zanlı, polisin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Darıca, Kartepe ve Derince ilçelerinde meydana hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis, çevrede bulunan mobese kameraları ve plaka tanıma sistemi kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlık şüphelisi 39 yaşındaki S.Ö.\'nün Darıca\'da, 32 yaşındaki O.Ç.\'nin ise İstanbul Kartal\'da oturduğunu belirledi. Polisin operasyonu ile S.Ö. ve O.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. 2 zanlının Kocaeli ve Balıkesir\'de girdikleri 21 evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası, 40 bin lira para, elektronik eşyalar, ev eşyaları ve bir evde bulunan kafes içerisindeki muhabbet kuşunu çaldığı belirlendi.

2 zanlının hırsızlıkta kullandığı aletler ele geçirildi. S.Ö. ve O.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI