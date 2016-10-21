21 Ekim İngiltere basın özeti

İngiliz gazetelerinin manşetlerinde, Brüksel'de gerçekleşen AB Zirvesi'nde Avrupalı liderlerin Brexit sonrası İngiltere-AB müzakerelerinin "sert geçeceği" uyarıları ile İngiltere'nin AB liderlerine yönelik, Suriye'deki hava saldırılarına son vermesi için Rusya'ya "yaptırımlar uygulanması" yönündeki çağrısı öne çıkıyor.

Gazeteler, dördüncü gününü geride bırakan Musul operasyonuyla ilgili haber ve izlenimlerin yanında, Türkiye'nin Halep'in kuzeyinde Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) yönelik hava operasyonlarını da iç sayfalarına taşıdı.

The Guardian gazetesi, Başbakan Theresa May'in Avrupa Konseyi'ne Suriye'deki "dehşet verici" saldırılarını sonlandırması için Rusya'ya baskı yapması çağrısında bulunduğunu aktardı.Telegraph gazetesinin haberinde ise, AB'nin Rusya'ya Suriye'deki saldırıları sebebiyle "yaptırımlar" uygulamayı düşündüğü belirtildi. Mar, Rusya'yı "siyasi süreci baltalamak ve insanları öldürmekle" suçladı.

Brüksel'deli zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Theresa May'e İngiltere'nin "sert Brexit" istemesi halinde, "müzakerelerin de sert geçeceğini" bilmesi gerektiği uyarısı yaptı.

İngiliz basını, Musul'u IŞİD'den geri almak için sürdürülen operasyonla ilgili yeni gelişmelerin yanında, Türkiye'nin Halep'in kuzeyinde Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) yönelik hava operasyonlarını da iç sayfalarına taşıdı.

Times gazetesi Orta Doğu temsilcisi Richard Spencer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 160'le 200 arası Kürt savaşçıyı etkisiz hale getirdiği açıklamasını aktardı. Spencer, Türk savaş uçaklarını ve topçu birliklerinin ABD destekli Kürtleri hedef almasını ABD ve NATO stratejisine "büyük bir darbe" olarak tanımladı.

"NATO üyesi Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Suriye Demokratik Güçleri, ikisnini de IŞİD'le mücadele ediyor olmalarına rağmen Halep'in kuzeydoğusunda çatıştılar."

Spencer'ın yazısında, Kürt isyancıların saldırıda ölenlerin TSK'nın işaret ettiğinden çok daha az, "on ila 20 arasında" olduğu yönündeki açıklaması vurgulandı. Kürtlerin açıklamasında, Türkiye'nin bu saldırısı "köylerin IŞİD'den kurtartılmasına bir tepki" olarak yorumlandı ve Türkiye'nin "IŞİD'i desteklediği" iddiası yenilendi.

Habere göre, ÖSO komutanlarından Moro Kafranasah Rus savaş uçaklarının desteklediğini iddia ettiği Kürt birliklerin ateşinin altında kaldıklarını ve Türkiye ile beraber saldırılara topçu ateşiyle misilleme yaptıklarını söyledi.

Yazıda Türkiye'nin IŞİD'in kontrolündeki El Bab ve Kürtlerin geçen yılı geri aldığı Menbiç'i de "kazanmak istediği" belirtildi: "Beşar Esad rejimiyle mücadelenin karşısındaki ÖSO'nun en büyük destekçilerinden Türkiye'nin bu yan savaşı, Türkiye için bölgenin hemen yakınında kuşatma altındaki Halep'ten daha önemli gibi görünüyor"

Financial Times (FT) gazetesinden Mehul Srivastana ise, Türkiye destekli ÖSO güçlerinin dolaştığı Cerablus'a batılı gazetecilerle katıldığı turdan ayrıntıları anlatırken, Türkiyeli yetkililerin yerel halkı batılı gazetecilerin ziyareti öncesinde hazırladığını söyledi.

FT'de yer alan "Erdoğan Orta Doğu hırslarına ulaşmak için savaşıyor" başlıklı izlenim yazısından dikkat çeken notlar şu şekilde:

"Elbette Türkiye ordusunun IŞİD'den iki ay önce özgürleştirdiği şehirde hükümet muhafızlarının rehberliği eşliğinde gezmek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem hırsları hem de Orta Doğu'daki vizyonunun sınırlarını görmek demek oluyor.

"Ancak Erdoğan'ın bölgesel hırsları - Türk ordusu Bağdat'ın onayı dışında ülkenin ikinci en büyük şehrinin hemen dışındaki bölgeye konuşlanmışken- bu hafta Kürtler ve Şiilerin çoğunlukta olduğu ordu güçlerinin Musul'a operasyon başlatması neticesinde savaş planlarının dışında kaldı.

"Emekli askeri personel Nihat Ali Özcan, Erdoğan'ın Musul'da sahip olacağı pozisyon ile Temmuz'da gerçekleşen başarısız darbe girişiminin ardından siyasi duruşunu desteklemeyi amaçlamış olduğunu söyledi. Özcan, 'Erdoğan, ülke dışındaki fırsatları ülke içindeki meseleler için kaldıraç olarak kullanıyor' dedi."

"Analistlere göre, YPG'yi kontrol altına almak Erdoğan'ın Suriye krizinde ulaşabileceği tek hedef" diye aktaran FT muhabiri, Cerablus ve çevresinin artık büyük oranda güvenli olduğunu, 150'ye yakın IŞİD üyesinin de kaybolduğunun tahmin edildiğini ifade etti.

Yazıda, "Hastaneler çalışır durumda, ambülanslar hastaları Türkiye'deki hastanelere götürüyor, ekmekler çıkıyor, elektrik yeniden çalışıyor ve Erdoğan'ın dev posteri bir ana caddenin duvarında parlıyor" denildi.

İngiltere basını, ABD başkanlık seçimlerine haftalar kala Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını sadece kendisinin kazanması halinde tanıyacağı yönündeki ifadelerine ve yarattığı tartışmalara yer verdi.

Guardian gazetesinde, Trump'ın duruşunun "Amerikan demokratik geleneğinden kopuş" olarak değerlendirildiğini aktardı.

Bu arada, Donald Trump'a yönelik taciz iddialarının sayısı, yoga öğretmeni ve hayat koçu olduğunu söyleyen Karena Virginia adlı bir kadının Perşembe akşamı yaptığı açıklamayla 10'a yükseldi.

Guardian gazetesinde yer alan analizlerde, Trump'ın final tartışmasındaki tartışmalı sözleri ve taciz iddiaları da hatırlatılarak, Cumhuriyetçi adayın başkanlık için "son şansını da kaybettiği" yönündeki görüşler ağır bastı.