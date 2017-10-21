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Spor

21 Ekim Cumartesi Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ  Siyah-beyazlılarda Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam edecek

21 Ekim 2017 12:41

BEŞİKTAŞ 
Siyah-beyazlılarda Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam edecek.
16.00 Carrefour Kartal Yuvası mağazası açılışına Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler katılacak 

FENERBAHÇE 
Sarı-lacivertliler derbi maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY 
18.00 Sarı-kırmızılar derbi maçının hazırlıklarını tamamlayacak 

SÜPER LİG 
14.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor 
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Gençlerbirliği 
19.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

TFF 1. LİG
13.00 Denizlispor - Adana Demirspor
13.00 İstanbulspor - Altınordu
19.30 Gaziantepspor - Çaykur Rizespor

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup, TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup, TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup, TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta maçlar oynanacak.

AVRUPA LİGLERİ 
16.30 RB Leipzig - Stuttgart (Beşiktaş\'ın rakibi)
16.30 E. Frankfurt - Borussia Dortmund (Nuri Şahin - Ömer Toprak)
18.00 Monaco - Caen (Beşiktaş\'ın rakibi)
21.45 Barcelona - Malaga (Cenk Gönen)
22.30 Porto - Pacos Ferreira (Beşiktaş\'ın rakibi)

MARMARİS RALLİSİ
Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası\'nın final yarışı olan Marmaris Rallisi\'nde ilk gün yarışları yapılacak. 

SALOMON KAPADOKYA ULTRA-TRAIL YARIŞLARI
Salomon Kapadokya Ultra-Trail yarışları, bugün start alacak.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Muratbey Uşak Sportif - Darüşşafaka
15.15 Pınar Karşıyaka - Galatasaray Odeabank
17.00 Tofaş - Beşiktaş Sompo Japan
20.15 Demir İnşaat Büyükçekmece - Banvit

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