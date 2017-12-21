21 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

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KULÜPLER BİRLİĞİ BİR ARAYA GELECEK
11.00 Kulüpler Birliği Vakfı toplanacak (Maslak)
GALATASARAY
-Yönetimin 1 hafta içinde yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor
11:00 Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını devam edecek.
BEŞİKTAŞ
16:00 Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPOR
10.15 Teknik direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyecek.
11.00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları devam edecek.
BURSASPOR
14.00 Teknik direktörü Paul Le Guen basın toplantısı düzenleyecek.
14.30 Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği maçına hazırlanacak.
KAYSERİSPOR
11:30 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları basına açık idmanla sürecek.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
HAKEMLER AÇIKLANACAK
Süper Lig\'in 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.
BASKETBOL
-Euroleague -
21:00 Crvena Zvezda - Panathinaikos
22:00 Brose Baskets Bamberg - Real Madrid
22:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe Doğuş
22:45 Valencia Basket - Zalgiris Kaunas
-EuroCup Kadınlar-
20:30 Mersin BŞB - MBA Moskova
VOLEYBOL
-Şampiyonlar Ligi Erkekler-
17:30 Halkbank - PAOK Thessaloniki