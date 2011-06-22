-2080'DEN SONRA AVRUPA'DA YAZIN ÖLÜMLER ARTACAK MADRİD (A.A) - 22.06.2011 - Avrupalı bilim adamının hazırladığı rapora göre, 2080 yılından itibaren Avrupa'da yaz aylarında sıcaklardan kaynaklanan ölümlerde büyük artış görüleceği iddia edildi. "Nature Communications" adlı dergide yayımlanan, Fransa, İsviçre, İspanya başta olmak üzere 16 Avrupa ülkesinden gelen bilim adamlarından oluşan grubun raporunda, 2080 yılından itibaren yaz mevsimindeki sıcaklıkların mevcut durumdan ortalama 4,5 derece daha fazla olmasının tahmin edildiği bildirildi. Sıcaklara bağlı olarak görülen ölümlerin 2080 yılından itibaren ciddi bir şekilde artışa geçeceği savunulurken, tüm Avrupa'da yılda 230 bin kişinin bu yüzden ölebileceği ileri sürüldü. Özellikle Fransa, İspanya, Hırvatistan ve İtalya gibi Akdeniz'e kıyısı olan güney Avrupa ülkelerinin sıcaklardan en çok etkilenecek ülkeler olduğu belirtilirken, buralardaki ortalama yaşam süresinin 9 ay azalabileceği, orta Avrupa'da hemen hemen aynı kalacağı, kuzey Avrupa'da ise yaşam süresinde artış bile görülebileceği kaydedildi. İklim değişikliğinden dolayı yazların daha sıcak olmasına rağmen kışların daha sert olmayacağını belirten bilim adamları, bu yüzden kış aylarında görülen grip, yüksek tansiyon, donma gibi sebeplerden ölümlerin de azalacağını öne sürdü. Bilim adamlarının araştırmasında, referans olarak verilen 2003 yılı rakamlarına göre, başta yaşlılar ve solunum yetersizliği yaşayanlar olmak üzere tüm Avrupa'da 2003 yazında 70 bin kişinin sıcaklardan dolayı hayatını kaybettiği ifade edildi.