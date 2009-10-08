2068'de dünyaya göktaşı çarpma olasılğı arttı

Amerikalı astrofizikçiler, Apophis göktaşının 2036'da Dünya'ya çarpma olasılığının azaldığını belirtirken, aynı göktaşının 2068'de çarpması olasılığının ise arttığını bildirdi.



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) yeni hesaplamalarına ve yayımladığı sonuçlara göre, 2004'te keşfinden bu yana kamouoyunda büyük ilgi toplayan 2,5 futbol sahası büyüklüğündeki Apophis göktaşının 2036'da Dünya'ya çarpması olasılığı iyice azaldı.



NASA'nın California Pasadena'daki Jet Motorları Laboratuvarından Steve Chesley ve Palu Chodas'ın yeni teknikler ve veriler temelinde yaptıkları hesaplamalara göre, 2036'da göktaşının Dünya ile çarpışması olasılığı 45 binde birden, 250 binde bire indi.



Apophis'in 2068'de Dünya'ya çarpması olasılığı konusunda henüz bir veri açıklanmadı.