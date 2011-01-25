-2050'DE PETROLE GEREK KALMAYABİLİR BRÜKSEL (A.A) - 25.01.2011 - AB Komisyonunun uzmanlar grubuna hazırlattığı rapora göre 2050 yılına kadar elektrik, hidrojen ve biyoyakıtlar petrolün yerini doldurabilecek. Sektör temsilcileri, akademisyenler ve AB Komisyonu uzmanlarının ortaklaşa hazırladığı ''Gelecekte Ulaşım Yakıtları'' raporunda, kanıtlanmış rezervlere göre 40 yıllık ömrü kalan petrole uzun vadeli alternatif bulunması gerektiği vurgulandı. Raporda, AB'nin toplam karbondioksit salınımını 2050 yılına kadar en az yüzde 80 düşürme hedefi yanında iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji arz güvenliği için de petrole alternatif arayışına hemen başlanması istendi. Raporda, yakıt tasarruflu ya da melez otomobillerin ise petrole alternatif getirmemekle birlikte geçiş dönemi için fayda sağladığı anlatıldı. Hedefin 2050 yılında kara, hava ve deniz taşımacılığında petrolün payını sıfıra indirmek olarak belirlendiği raporda, karayollarında kısa mesafe (şehir içi) ulaşımda elektriğin, orta mesafede hidrojen ve metan gazının, uzun mesafede de biyoyakıtlar, sentetik yakıtlar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve otogazın (LPG) petrole alternatif olabileceği kaydedildi. Demiryollarında elektrik ve biyoyakıtlar kullanılması önerilen raporda, hava trafiği için ise organik atıklardan (biyokütle) elde edilen jet yakıtı tavsiye edildi. Raporda, günümüzde petrole bağımlılığı yüzde 100'e yaklaşan deniz ulaşımı için ise, tüm deniz taşıtlarında biyoyakıtlar, küçük botlar ve nehir taşımacılığında hidrojen, kısa deniz yollarında LPG ve deniz ticaretinde nükleer enerji alternatif gösterildi.