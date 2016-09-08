205 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK İstanbul ana davası bugün

205 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK İstanbul ana davası duruşması bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Davanın iddianamesini hazırlayan savcı Adnan Çimen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden alınmıştı. Davada yargılananlardan Şemsettin Dülek 17 Mayıs’ta görülen duruşmanın sabahında hayatını kaybetmişti.

İstanbul'da 2011 yılında KCK operasyonlarda haklarında dava açılan 205 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK İstanbul Ana Davası'na İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma öncesinde çağrıda bulunan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), KCK davalarının hâkim ve savcılarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevden alındığını hatırlattı.

KCK davalarının hâkimleri ve savcıları görevden alındı

Darbe girişimi ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan hâkim ve savcılar arasında 14 Nisan 2009 tarihinde başlatılan KCK davalarının hâkim ve savcıları da bulunuyor. 205 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK İstanbul ana davası iddianamesini hazırlayan savcı Adnan Çimen, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarının yargılandığı KCK avukatlar davasında soruşturmayı yürüten İsmail Tandoğan, 46 Kürt gazetecinin yargılandığı KCK basın davasında soruşturmayı yürüten Bilal Bayraktar ve yargılamanın yapıldığı Özel Yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimleri Alparslan Uz, Kazım Kahyaoğlu ve duruşma savcısı İsmail Işık, KCK Diyarbakır ana davasının ilk hâkimlerinden olan ve daha sonra Yargıtay üyeliğine atanan kâkim Menderes Yılmaz görevden alınanlar arasında.

ÖHD’de de KCK davalarının hâkim ve savcılarının görevden alınması üzerine davaların artık hukuken ‘yok’ hükmünde olduğunu belirterek, cezası kesinleşen müvekkilleri için beraat talep edeceklerini açıklamıştı.

Duruşma sabahı hayatını kaybetti

Daha önce Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul İl Örgütü yöneticiliği yapan ve 2011 yılında KCK operasyonundan 3 yıl tutuklu kalan Şemsettin Dülek, 17 Mayıs’ta görülen duruşma hayatını kaybetti. Dülek, tutuklu olduğu süre içerisinde de kalp kapakçığındaki hastalıktan ötürü sağlık raporlarıyla 3 yılın sonunda tahliye edilmişti.