2026'da Türkiye dünyanın en büyük 13. ekonomisi olacak

T24 - Türkiye, 2026 yılında dünyanın 13. büyük ekonomisi olacak. Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı pay yıllar itibarıyla yükselmeye devam edecek.





1985'de dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sıralamasında 17. olan Türkiye, bu yıl 16. sıraya çıkacak.



Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 1985 yılında Türkiye'nin dünya GSYH'sinden aldığı pay yüzde 1,03 iken, bu payın 2010 yılında yüzde 1,35'e yükseleceği tahmin ediliyor.



Bu yıl ABD'nin dünya GSYH'sinden aldığı payın yüzde 19,60, Çin'in yüzde 12,73 ve Japonya'nın ise yüzde 6,04 olacağı öngörülüyor.



Dünya ekonomisinin yükselen yıldızlarından Hindistan'ın yüzde 5,1 ile 4'üncü, Almanya'nın yüzde 3,96 ile 5'inci, Rusya'nın yüzde 3,35 ile 6'ncı, İngiltere'nin yüzde 3,03 ile 7'nci, Fransa'nın yüzde 2,92 ile 8'inci, Brezilya'nın yüzde 2,89 ile 9'uncu ve İtalya'nın ise yüzde 2,46 ile 10'uncu sırada yer alacağı tahmin ediliyor.





2017'de Çin ABD'yi geçecek



Küresel finansal krize rağmen ekonomisindeki büyümeyi sürdüren Çin'in 2017'de ABD'yi geride bırakarak, ilk sıraya yerleşeceği öngörülüyor.



2017'de Çin'in dünya ekonomisindeki payının yüzde 17,49'a çıkacağı, ABD'nin payının ise yüzde 17,26'ya gerileceği tahmin ediliyor.



Söz konusu yıl Hindistan'ın payının ise yüzde 6,18 olacağı hesaplanıyor.





Önümüzdeki 15 yılda dengeler değişecek



IMF verilerine göre, 2010-2014 beklenen eğiliminin 2026 yılına kadar devamı halinde, dünya ekonomisine yön veren ülkelerin GSYH sıralamasının değişeceği düşünülüyor.



2026 yılında Çin'in dünya GSYH'sinden aldığı payın yüzde 23,61 olacağı ve 2017 yılında ulaştığı ilk sıradaki yerini koruyacağı tahmin ediliyor.



Halen dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin 2026'da dünya ekonomisinden aldığı payın yüzde 14,24, Hindistan'ın yüzde 7,58, Japonya'nın yüzde 3,69, Rusya'nın yüzde 3,66, Brezilya'nın yüzde 2,59, İngiltere'nin yüzde 2,39, Meksika'nın yüzde 2,16, Fransa'nın yüzde 2,11, Almanya'nın da yüzde 2,05 olacağı öngörülüyor.





Türkiye 2026'da dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olacak



Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye'nin ise 2026'da GSYH sıralamasında 13. sıraya yükseleceği tahmin ediliyor.



Söz konusu yılda Türkiye'nin dünya GSYH'sinden aldığı yüzde 1,45 payla İtalya, İspanya, Kanada gibi ekonomisi güçlü ülkelerin önüne geçmesi bekleniyor.





