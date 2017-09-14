2024 ve 2028 olimpiyatlarının ev sahipleri belli oldu

Tarihteki en ilginç yaz olimpiyatları ev sahipliği seçimlerinden birisi Peru'nun başkenti Lima'da yapıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2024 Olimpiyatları için Paris'i seçerken, Los Angeles kenti de 2028'in sahibi oldu.

Olimpiyatlara ev sahipliği yapabilmek için daha önce yarışta bulunan Boston, Budapeşte, Roma ve Hamburg'un, organizasyonu gerçekleştirmek için gereken yüksek maliyetler ve yerel muhalefet nedeniyle çekilmeleri sonrası geriye kalan adaylar Paris ve Los Angeles, Komite'nin tarihinde ilk kez tartışmasız ve oybirliğiyle aldığı karar sonucu kazanmış oldu.

Daha önce 2024 için yarışan Los Angeles'ın, 2028'deki olimpiyatlara ev sahipliği yapmayı garantilemesi karşılığında 2024'ten vazgeçmesi ile birlikte geriye kalan iki kent, en büyük spor organizasyonunu düzenlemeye böylece hak kazanmış oldu.

Los Angeles ayrıca, 2024 yarışından çekilmesi karşılığında yaklaşık 250 milyon euro ek bütçe ile ödüllendirildi.

Üçüncü kez ev sahipliği

OIC'nin bugünkü kararı ile her iki kent de olimpiyatları üçüncü kez düzenleme fırsatı bulacak. Paris'teki en son olimpiyatlar 1924 yılında düzenlenirken, oyunların, 100. yıldönümünde bu kentte tekrar gerçekleştirilecek olması dolayısıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir tebrik mesajı yayınladı ve sonucun "Fransa için zafer” olduğunu söyledi.

Daha önce 1992, 2008 ve 2012 olimpiyatları için yarışan ancak istediğini elde edemeyen Paris'in, 2024 için 6 milyar 800 milyon euro bütçesi bulunuyor.

Olimpiyatlara üçünkü kez ev sahipliği yapacak bir diğer kent olan Los Angeles'ın da yaklaşık 4 buçuk milyar euro bütçesi bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki sahil kenti daha önce 1932 ve 1984 yıllarında organizasyonu üstlenmişti.

Paris'te dönüşüm bekleniyor

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre yarışların ve müsabakaların büyük bir kısmının Paris'in Seine-Saint-Denis banliyösünde gerçekleşmesi bekleniyor.

Olimpiyat Köyü'nün inşa edileceği banliyö aynı zamanda 1998 yılındaki Dünya Kupası'nın finalinin oynandığı saha olan Stade de France'a da ev sahipliği yapıyor.

Ancak Seine-Saint-Denis aynı zamanda Paris'in en yoksul banliyölerinden biri. AFP'nin haberine göre birçok etnik grubun yaşadığı mahallenin çete şiddeti, uyuşturucu ve aşırı yoksulluktan dolayı kötü bir şöhreti bulunuyor. 2015 yılının kasım ayındaki 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarından sonra semtte terör operasyonu düzenlenmiş, operasyonda üç şüpheli öldürülmüş, sekiz şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

Banliyö sakinleri olimpiyatlarla birlikte yapılan yatırımın kendilerine de fayda getirmesini umarken, Fransız yetkililer yaz oyunlarını düzenlemek için girdikleri yarışta bu dönüşüm planını IOC'yi ikna etmek için olumlu bir unsur olarak kullanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,Reuters,AP/ÇÖ,BÖ