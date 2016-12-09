2024 Olimpiyatları'na 3 kentin adaylığı sürüyor

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği için Los Angeles, Budapeşte ve Paris kentlerinin adaylıklarını bir sonraki aşamaya taşıyarak sürdürdüğü bildirildi.

İsviçre'nin Lozan kentindeki Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yürütme Kurulu toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada, 2024'te yapılacak yaz olimpiyat oyunlarında ABD'nin Los Angeles, Macaristan'ın Budapeşte ve Fransa'nın Paris şehirlerinin ev sahipliği için mücadele edecek 3 kent olarak adaylık sürecinde bir sonraki aşamaya geçtiği belirtildi.

Oyunları düzenleyecek kent, Eylül 2017'de Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak 130. IOC Kongresi'nde açıklanacak.