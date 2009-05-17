2023’te Türkiye enerji kaynağı ithal etmeyecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, 2023 yılında Türkiye'nin petrol ve doğal gaz ithal etmeyen bir ülke olacağını bildirdi.



Uysal, aralarında genel müdür yardımcıları, daire başkanları ile bölge müdürlerinin bulunduğu bir ekiple saha ve kuyularda incelemelerde bulunduktan sonra Kristal Park Tesisleri'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Uysal, toplantıda yaptığı konuşmada, çok hızlı bir şekilde davranılması halinde 2018-2019'da Karadeniz'de üretime başlanabileceğini söyledi.



Türkiye'nin ihracatının 130 milyar doları aştığını, sanayiciye destek verilmesi halinde bu rakamın daha da artacağını, sanayiciye destek vermede en büyük görevlerden birinin de TPAO'ya düştüğünü belirten Uysal, "Sanayicimize, ihracatçımıza bu konuda destek olabilirsek ki olabileceğimiz en büyük destek kullandığı enerji fiyatlarını azaltmaktır. Eğer sanayicimiz ucuz enerji kullanabilirse 130 milyar dolarlık ihracat kapasitesinin çok daha fazla olacağını biliyoruz. İhracatçımıza ucuz enerjiyi nasıl temin edeceğiz. Burada büyük görevlerden biride TPAO'ya düşüyor" şeklinde konuştu.



Uysal, TPAO'nun hedeflerine de değinerek şöyle konuştu:



"2023 yılında Türkiye petrol ve doğal gaz ithal etmeyen bir ülke olacak. Bunu neden söylüyoruz, Karadeniz'de uzun yıllar yaptığımız çalışmalar, Akçakoca 1-2 kuyularının açılması, daha sonra yaptığımız sismikler, Akçakoca'daki diğer üretim ve platformlar... Hepsi toplandığında yaklaşık 4 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Ve buradan elde ettiğimiz bilgiler bizlere gösteriyor ki 10 milyar varil üretilebilir petrol potansiyeli ve 3 trilyon metre küp doğal gaz mevcuttur. Tabii ki bunun ispatlanması gerekir. İspatlanması için de sondaj yapılması lazım. Karadeniz'de artık geri dönülmez bir yola girdik. 3 yıl boyunca Karadeniz'de tespit edilen bütün noktalar delinecek, içinde ne var ne yok hep birlikte göreceğiz. İnşallah beklentilerimiz yerini bulur. Ve Karadeniz deki bu potansiyeli ispatlayabiliriz. Bunun ispatlanması halinde üretim pozisyonunun başlanması 7-8 yılda olacaktır. Çok hızlı bir şekilde davranılması halinde 2018-2019'da Karadeniz'de ilk üretimler başlayacaktır. 2023'te ise bu üretimler maksimum düzey çıkarıldığı zaman Türkiye petrol ithal etmeyen bir ülke haline gelecek."



Mevsimlik işçi sorunu



Toplantı devam ettiği sırada, Batman Bölge Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 81 işçi, Uysal ile görüşmek üzere Kristal Park Tesisleri önünde toplandı. İşçilerin görüşme talebi iletilen Uysal, toplantıdan çıkarak işçilerle görüşmeye geldi.



İşçiler kadroya alınmaları için Uysal'dan destek istedi. Yaklaşık 20 yıldır TPAO'nun çeşitli kademelerinde çalıştıklarını belirten işçiler, "Her birimizin 7-8 çocuğu var. Yıllardır bu şirketin ekmeğini yedik. Bizde diğer kadrolu arkadaşlarımız gibi aynı statüde çalışmak istiyoruz" dedi.



Uysal da kanunların gerektirdiği şekilde hareket etmek zorunda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Genel Müdür olduğumdan beri sizin kadroya geçiş yapabilmeniz için ilgili bakanlıklarla defalarca konuştum. Ama ben de yasalar ve kanunlar çerçevesinde hareket etmek zorundayım. Sizlerin kadrolu işe alınmanız KPSS sınavlarıyla olur. Ya da siyasetçiler mevcut kanunu değiştirir işe alınmanızın önü açılır. Bu gerçekleştiği zaman ilk yapacağım iş sizi kadroya geçirmektir. Hepiniz evladım gibisiniz. Bende kadroya geçmenizi isterim. Ne yazık ki mevzuatlar gereği benimde yapabileceğim bir şey yok. Kanunlar neyi gerektiriyorsa bende o şekilde hareket etmek zorundayım."



İşçiler daha sonra olaysız dağıldı.

