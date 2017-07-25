2023'te Anıtkabir küçülüyor, konut alanı oluyor

Ankara Mimarlar Odası, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Anıtkabir çevresinde yapılması öngürülen '2023 Nazım İmar Planı'nı inceledi. Oda'nın incelemesine göre Anıtkabir alanı küçülüyor. Bu konu hakkında konuşan Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Candan Karakuş, “Açıklanan planda Muhafiz Birliği, Anıtpark ve spor tesisleri yok, sadece Anıt Blok dediğimiz kısım var. Bu plan değişikliğinin savunulacak bir yanı yok. Plan ideolojik kararlar sürecinin bir parçasıdır” dedi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Mimarlar Odası, Anıtkabir alanındaki imar değişikliği tartışmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 planlarına işaret ederek “2023 Nazım İmar Planına göre Anıtkabir küçülüyor. Konut alanı oluyor. Spor tesisinin altı, yeraltı otoparkı olabilir. Anıtkabir’in karşısında 40 bin metrekarelik alanın otopark olma ihtimali var. 100 bin metrekare alan konut alanına dönüştürülüyor” dedi.

Mimarlar Odası, Milli Savunma Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de dahil olduğu Anıtkabir tartışmasına ilişkin yeni inceleme sonuçlarını paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 Nazım İmar Planı’na göre Anıtkabir alanının azaltılacağı ve koruma altındaki alanın yerine konut alanı yapılacağını belirten Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, “Açıklanan planda Muhafiz Birliği, Anıtpark ve spor tesisleri yok, sadece Anıt Blok dediğimiz kısım var. Bu plan değişikliğinin savunulacak bir yanı yok. Plan ideolojik kararlar sürecinin bir parçasıdır” dedi.

‘Alanı daraltıyor’

Anıt Blok sınırlarına çekileceğini belirten Candan, “2006 yılında başlayan geçmişi yok etme hareketliliği en son Anıtkabir’e kadar geldi. Yıkılan her yapı aslında Anıtkabir’e yönelik yürütülen sürecin bir parçasıydı. Her yıkım Anıtkabirden bir tuğla çekiyor. Biz bu planı okurken teknik bir süreç olarak algılamıyoruz. Dolayısıyla ideolojik bakış açılarının bir parçası olarak algılıyoruz. 2012 yılında ‘Kaçak Saray’daki sürecin sadece bir plan değişikliği olmadığını, doğrudan cumhuriyet rejimini hedef alan bir rejim hesaplaşmasının mekânsal karşılıgı olduğunu ifade ettik. Bu süreç rejimle hesaplaşmadır ve ideolojiktir” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin yayımladığı belgeler üzerinden inceleme sonuçlarını paylaşan Candan, “Anıtkabir Anıt Blok’tan ibaret bir yapı değildir. Anıtkabir kendi içerisinde çevresiyle bir bütündür. Çevresindeki binaların yapılaşma sürecini, kaç katlı olacağını belirleyecek bir şekilde bütündür. Siz Anıt Blok’a dokunmazsınız lakin etrafına 24 katlı konut yaparsınız ve o Anıt Blok’un bir anlamı kalmaz” dedi. Belediyenin 2023 planlarındaki tehlikeye işaret eden Candan, “2023 Nazım İmar Planı’na göre Anıtkabir küçülüyor. Konut alanı oluyor. Spor tesisinin altı, yeraltı otoparkı olabilir. Anıtkabir’in karşısında 40 bin metrekarelik otopark olma ihtimali var. 100 bin metrekare alan konut alanına dönüştürülüyor. Plana göre Muhafız Birliği’nin bulunduğu alan tamamen konut alanına geçmiş durumda. Bunu kabul etmiyoruz ve bunlar için yeni bir hukuksal sürecin başlatılmasını öngörüyoruz” diye konuştu.