Türkiye'nin ardından Rusya'nın da ev sahipliği adaylığından çekildiği 2023 Basketbol Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak.

FIBA tarafından bugün yapılan açıklamayla birlikte, 2023 Basketbol Dünya Kupası'nın ev sahipliği için iki adayın kaldığı resmiyet kazandı. Buna göre şampiyonanın ev sahipliğini ya Arjantin ile Uruguay'ın ikili ya da Endonezya, Japonya ve Filipinler'in üçlü ortaklığı üstlenecek. FIBA iki aday arasındaki nihai kararını 9 Aralık'ta açıklayacak.

Daha önce "Dünya Basketbol Şampiyonası" olarak adlandırılan ve 2023 yılında 19. kez düzenlenecek olan Basketbol Dünya Kupası böylece, tarihinde ilk defa birden fazla ülkenin ev sahipliğinde oynanacak.

Bugün eleme etabı başlayan 2019 Dünya Kupası'nın ev sahipliğini ise Çin yapacak.(Eurosport)