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Spor

2023 Basketbol Dünya Kupası'nın yapılacağı tarih belirlendi

11 Mayıs 2020 13:48

FIBA, 2023 Basketbol Dünya Kupası'nın 25 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyonun grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da, final ise Filipinler’in başkenti Manila'da oynanacak.

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