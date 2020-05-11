2023 Basketbol Dünya Kupası'nın yapılacağı tarih belirlendi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>FIBA, 2023 Basketbol Dünya Kupası'nın 25 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.</p>\n<div class="flex-xs-order">\n<div class="item hidden-xs hidden-sm">Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamada, müsabaka tarihlerinin ev sahibi ülkelere danışılarak belirlendiği duyuruldu. </div>\n</div>\n<div class="medyanet-content">\n<div class="detail-content">\n<div data-io-article-url="/spor/basketbol/2023-basketbol-dunya-kupasinin-tarihleri-aciklandi">\n<p>Tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyonun grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da, final ise Filipinler’in başkenti Manila'da oynanacak.</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>