2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacağını duyurdu.



Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar konuyla ilgili, "Bu organizasyonu hep birlikte yüzümüzün akıyla, Dünya Salon Şampiyonası'nda olduğu gibi İstanbul Ataköy Spor Salonu'nda en iyi şekilde yapacağız. Oy birliğiyle Türkiye'ye verildi. Bu bizim için de bir güven konusu. İnşallah bu organizasyonu yüzümüzün akıyla yapıp olimpiyatları düzenleme konusunda bir adım daha atacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.



