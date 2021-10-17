2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi bu hafta Meclis'e sunulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, cuma günü açıkladığı "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi"ni bu hafta Meclis'e sunacak.
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Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesinin görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 20 Ekim Çarşamba günü yapacağı sunumla başlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçilmesinden sonraki 4. bütçe olan 2022 bütçesi 15 Ekim'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM'ye sunulmuştu.
Fuat Oktay'ın çarşamba günü yapacağı sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara 1 hafta ara verilecek. bütçenin genel görüşmesi ise 26 Ekim Salı günü yapılacak.