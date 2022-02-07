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Spor

2022 Pekin Kış Olimpiyatları | Final B serisini ikinci bitiren Furkan Akar, olimpiyatlarda 7. oldu

07 Şubat 2022 16:09

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar, final B serisini ikinci bitirerek olimpiyatlarda 7. oldu.

Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, üç sporcunun yer aldığı final B serisini 1.36.052'lik dereceyle ikinci bitirdi.

Furkan Akar, bu sonuçla olimpiyatları 7. sırada tamamladı.

Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.

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