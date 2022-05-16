2022 Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı tahminleri belli oldu mu?

Mayıs ayının iki haftasının geride kalması ile birlikte enflasyon rakamları ile ilgili aramalar da hız kazandı. Geçtiğimiz gün açıklanan ABD'de enflasyon verilerine göre, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş yaşandı. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı tahminleri belli oldu mu? İşte detaylar:

Nisan ayı enflasyon oranları nasıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon oranları 3 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Mayıs ayına ilişkin enflasyon tahminleri de, henüz netlik kazanmadı.

Yıllık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük; 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre, artışın düşük olduğu diğer ana gruplar; sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla; yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.

Aylık TÜFE'ye göre 10 ana grup daha düşük; 2 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,31 ile sağlık ve yüzde 2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla; yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu. Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç, TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,87 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık yüzde 121,82, aylık yüzde 7,67 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,03 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 112,08 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 125,88, imalatta yüzde 112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 247,50 ve su temininde yüzde 63,17 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,65, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,33, dayanıksız tüketim malında yüzde 96,37, enerjide yüzde 229,68 ve sermaye malında yüzde 77,40 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 7,35 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 12,77, imalatta yüzde 7,35, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,99 ve su temininde yüzde 14,95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6,50, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,23, dayanıksız tüketim malında yüzde 11,45, enerjide yüzde 8,38 ve sermaye malında yüzde 3,35 artış olarak gerçekleşti.