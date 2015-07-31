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Deutsche Welle

2022 Kış Olimpiyatları Pekin'de yapılacak

2022 Kış Olimpiyatları’nın yapılacağı şehir belli oldu. Olimpiyatlara Çin'in başkenti Pekin en sahipliği yapacak.

31 Temmuz 2015 16:28


Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin aldığı kararla Pekin, hem yaz hem kış Olimpiyatları için seçilen ilk kent unvanını aldı.

Pekin oylamada Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaya aday olan Kazakistan’ın Almatı kentini geride bıraktı.

2008 yılında Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Pekin, yeterince kar yağmadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak kent Olimpiyat deneyimi nedeniyle oylama öncesinde favori gösteriliyordu.

Almatı ise kış sezonu boyunca yoğun kar yağışına sahip iklimiyle avantajlı konumda olsa da, daha önce hiç bu boyutta bir organizasyona ev sahipliği yapmadığı için Komite tarafından riskli bir alternatif olarak değerlendirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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