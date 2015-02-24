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Deutsche Welle

2022 finalleri kışa kaldı

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'nın kışın yapılması öngörülüyor.

24 Şubat 2015 17:34


Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'nın kasım ve aralık aylarında yapılması öngörülüyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) Katar'ın başkenti Doha’daki çalışma grubu tarafından yapılan açıklamada nihai tarihin mart ayındaki FIFA Yürütme Kurulu toplantısında kesinleşeceği belirtildi.

Şampiyonanın alışılageldiği gibi yaz aylarında düzenlenmesinin Katar’daki aşırı sıcaklıklar nedeniyle uygun görülmediği kaydedildi.

Şampiyonanın tartışmalı ev sahibi Katar’daki çalışma grubu, FIFA temsilcileri, FIFA’ya bağlı kıta konfederasyonları, dünyanın önde gelen futbol federasyonları ve kulüplerden oluşuyor.

Aylardır Dünya Kupası finallerinin hangi tarihlerde oynanaması gerektiği büyük bir tartışma konusuydu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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