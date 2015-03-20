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Spor
Deutsche Welle

2022 Dünya Kupası'nın kışın oynanması kesinleşti

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Katar'ın evsahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın kasım ve aralık aylarında yapılmasına karar verdi.

20 Mart 2015 14:42


FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA İcra Kurulu'nun 2022 Dünya Kupası'nın kasım ve aralık aylarında düzenlenmesini onayladığı bildirildi. Organizasyon toplam 28 gün sürecek, final maçı ise Katar'ın Ulusal Günü olan 18 Aralık'ta yapılacak.

Katar'daki hava sıcaklıklarının futbolcuların ve taraftarların sağlığı açısından tehdit oluşturacağı gerekçesiyle 2022 Dünya Kupası'nın haziran-temmuz aylarında düzenlenmesi eleştiri topluyordu.

Dünya Kupası finallerinin hangi tarihlerde oynanaması gerektiği aylardır tartışılmaktaydı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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