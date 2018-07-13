2022 Dünya Kupası'nın düzenleneceği tarihler netleşti

Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'nın ne zaman gerçekleşeği belli oldu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2018 Dünya Kupası'nın bitimine 2 gün kala gazetecilere verdiği demeçte beklenen açıklamayı yaptı. FIFA Başkanı yaptığı açıklamada 21 Kasım 2022 tarihinde başlayacak organizasyonun, 18 Aralık 2022 tarihinde tamamlanacağını belirtti.

Dünya Kupası tarihinde bir ilk

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası uzun süredir hava koşulları ve sıcak nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Katar’daki hava koşulları ve sıcak nedeniyle ilk kez bir Dünya Kupası kış aylarında gerçekleşecek. Uzun zamandır beklenen açıklamanın ardından FIFA Başkan Yardımcısı Jim Boyce'un 2015 yılında yaptığı şu açıklama doğrulandı:

"2022 Dünya Kupası hiç olmadığı kadar canlı ve mücadeleci bir organizasyon olabilir çünkü oyuncular liglere verilen arada turnuvaya katılacağı için hiç olmadığı kadar taze olacaktır"

Öte yandan, Dünya Kupası’ndaki takım sayısının da 48’e çıkarılması konusundaki çalışmaların ve analizlerin devam ettiği aktarıldı. Bu nedenle henüz net bir açıklama olmadığı ifade edildi. Eğer durum netleşmezse Katar’daki kupanın da 32 takımla devam edeceği dile getirildi.