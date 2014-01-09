2022 Dünya Kupası'nda tarih bilmecesi

FIFA, Genel Sekreter Jerome Valcke'ı yalanladı ve Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı. Valcke, dün (7 Ocak) yaptığı açıklamada 2022 Dünya Kupası'nın 15 Kasım-15 Ocak tarihlerinde yapılacağını söylemişti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke yaptığı açıklamayla, yeni bir tartışma başlattı. Valcke, 2022 yaz ayında yapılması planlanan Katar'daki FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nın, kış aylarında yapılacağını ifade etti. Fransız Radyo Info’ya açıklama yapan Valcke, tarihin öne çekilmesinin sebebinin, Katar'daki bunaltıcı hava sıcaklığı olduğunu ve şampiyonanın 15 Kasım ila 15 Ocak arasında yapılmasının planlandığını açıkladı.

Genel Sekreter, çöl iklimine sahip Katar'da kış aylarında dahi hava sıcaklıklarının ortalama 25 derecede seyrettiğini ve bu nedenle turnuvanın yaz değil kış aylarında olacağını belirtti. Ortalama 25 derecenin Avrupa iklimine uygun olacağını ifade eden Valcke, bunun futbolcular için çok uygun olacağını da sözlerine eklerine ekledi.

Genel Sekreter, kış aylarında yapılacak şampiyonanın, 2021 ila 2022 yılları arasında mı yoksa 2022 ila 2023 yılları arasında olacağı sorularını ise yanıtsız bıraktı.



FIFA'dan yalanlama



Valcke'nin açıklaması FIFA'da ise şaşkınlık yarattı. FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, karar sürecinin sürdüğü, nihai kararın bu sene Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan sonra verileceği belirtildi. FIFA Genel Başkan Yardımcısı Jim Boyce ise Sky Sport televizyonuna verdiği demeçte, şu anda şampiyonanın yaz aylarında yapılmasının planlandığını söyledi.

FIFA ekim ayı sonunda, 2014 yılı sonu ve 2015 yılı başına kadar Katar'daki şampiyona için en uygun tarihi saptayabilecek özel bir heyet görevlendirmiş, heyetin, futbolcular, kulüpler, sponsorlar ve spor birlikleriyle işbirliğinde karar vermesi hedeflenmişti. FIFA Başkanı Joseph Blatter, olimpiyatlara olan saygılarından ötürü, maçların 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ile çakışmaması için 2022 yılının sonunda bir tarihin tercih edildiğini söyledi.

