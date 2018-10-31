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Spor

2022 Dünya Kupası'nda 48 takım ihtimali!

"2022'de bu olacak mı Buna bakıyoruz, eğer mümkünse neden olmasın"

31 Ekim 2018 20:32

FIFA, Katar'da düzenlenecek turnuvadaki takım sayısının artırılmasını masaya yatırdı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takım sayısının artırılması konusunu incelediklerini söyledi.

Asya Futbol Federasyonları Birliğinin yıllık kongresinde konuşan Infantino, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'ndaki takım sayısının artırılmasına açık kapı bıraktı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'ndaki ülke sayısının 32'den 48'e çıkarıldığını hatırlatan 48 yaşındaki futbol adamı, "2022'de bu olacak mı Buna bakıyoruz, eğer mümkünse neden olmasın" diye konuştu.

Seçenekleri Katarlı organizatörlerle masaya yatırdıklarını aktaran Infantino, daha iyiye ulaşmak için her zaman yeni fikirleri denediklerini kaydetti. 

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