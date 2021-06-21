2022 Dünya Kupası'nı sadece aşılanmış kişiler statta izleyebilecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı dolu statlarda yapılmasına yönelik açıklamasının ardından, Katar turnuvaya "yalnızca aşılanmış kişilerin alınacağı" uyarısıda bulundu.

Katar lideri Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz Al Tani, konuyla ilgili olarak gazetelere verdiği demeçte, Katar'ın önlem almaya devam ettiğini söyledi ve "Şu anda bir milyon doz koronavirüs aşısı edinmek için bir şirketle görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. Katarlı yetkililer, daha önce de henüz aşılanmamış katılımcılara aşı yaptırmayı planladıklarını belirtmişti.

Katar'da, vatandaşlara Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarını uygulanıyor. Edinilen bilgilere göre, nüfusun yaklaşık yüzde 50.8'ine denk gelecek şekilde, en az 2.8 milyon doz aşı uyguladı.

Tani ayrıca, turnuva için çok sayıda stadyumun tamamlandığını ve 2022 Dünya Kupası'nın son maçına ev sahipliği yapacak olan ve şu anda yüzde 90'ı tamamlanmış olan Lusail Stadyumu da dahil olmak üzere üç stadyumda çalışmaların devam ettiğini söyledi.