2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam yapılan kura çekimi sonrası gruplar belli oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen kura çekiminde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belli olacak.

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçı belli oldu

2022 Dünya Kupası'na ev sahibi Katar birinci torbadan ve ilk sıradan katıldı. Katar açılış maçında Ekvador ile karşılaşacak.

Kura çekimi sonrası Dünya Kupası'nda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, (İskoçya-Ukrayna / Galler)

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, (Peru / Avustralya - BAE)

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, (Kosta Rika / Yeni Zelanda)

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore