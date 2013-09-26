2022 Dünya Kupası için haftada 12 işçi yaşamını yitiriyor



2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için tüm ülkeyi büyük bir inşaat alanına çeviren Katar'da göçmen işçiler, "modern kölelik" koşullarında çalıştırılıyor. Haftada 12 işçi yaşamını yitiriyor. Çalışma koşulları düzeltilmezse, 2022 Dünya Kupası'nın başlama vuruşuna kadar 4 bin işçi hayatını kaybedecek.

İngiliz Guardian gazetesi, 2020 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için 62 milyar dolar ayıran, yeni stadyumlar, oteller, alışveriş merkezleri ve metrolar inşa eden Katar'da göçmen işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili bir araştırma yaptı.

ntvmsnbc.com'un Guardian'a dayandırdığı habere göre, Katar'daki 1.2 milyon göçmen işçi "modern kölelik" koşullarında çalıştırılıyor. Katar'da inşaat sektöründe haftada 12 göçmen işçinin yaşamını yitirdiği, sadece 4 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında 44 Nepalli göçmen işçinin kötü çalışma koşullarına bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Katar'da inşaat sektöründe çalışan göçmen işçilerin çalışma koşullarının düzeltilmesi için FIFA ve Katar hükümetini göreve çağıran Belçika merkezli Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC), 1.2 milyon göçmen işçinin mevcut koşullarda çalıştırılması halinde, 2022 Dünya Kupası'nın başlama vuruşu yapılana kadar 4 bin işçinin yaşamını yitireceği uyarısında bulundu. Çoğu Nepal ve Hindistan kökenli göçmen işçilerin 50 derece sıcak altında çalıştırıldığı, maaşlarının aylarca ödenmediği, Katar'a geldikten sonra pasaportlarına zorla el konulduğu ve ücretsiz içme suyundan bile mahrum bırakıldığı belirtlidi.

Katar'da inşaat sektöründe çalışan göçmen işçilerin çalışma koşullarını araştıran İngiliz Guardian gazetesi, bazı işçilerin 24 saatten fazla çalıştırıldığını, kalabalık koğuşlarda yaşamak zorunda bırakıldığı ve hatta açlık çektiklerini yazdı. Gazete, sadece 4 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında 44 Nepalli göçmen işçinin kalp krizi ve iş kazalarına bağlı olarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Temmuz ayında ölen 32 Nepalli işçinin büyük bir kısmının 20'li yaşlarda olduğu da vurgulandı. Doha'daki 30 Nepalli işçinin ise, dayanılmaz çalışma koşullarından kaçarak Nepal Elçiliği'ne sığındığı açıklandı.

Katar'daki Hindistan Büyükelçiliği de, bu yılın ilk 5 ayında 82 Hintli işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Büyükelçilik, bin 460 işçinin de, kötü çalışma koşulları ve başka problemler nedeniyle kendilerine başvurduğunu ifade etti. Katar'da şu anda çoğu Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan olmak üzere 1.2 milyon göçmen işçinin çalıştığı, 2022 Dünya Kupası yaklaştıkça bu ülkenin göçmen işçi ihtiyacının daha da arttığını belirten Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu, "Bu kadar fazla ölüme rağmen Katarlı yetkililer hiçbir önlem almıyor" açıklaması yaptı.