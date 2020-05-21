2022'de yollara çıkması beklenen yerli otomobil fabrikasının temeli haziranda atılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan ve 2022'de yollara çıkması beklenen yerli otomobilin fabrikasında alt yapı işlemleri tamamlandı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen görkemli bir törenle görücüye çıkarılan yerli otomobilin üretileceği fabrika için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu tamamlandı.

Askeri kamp arazisi üzerine inşa edilecek

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; ÇED raporunun yanı sıra Gemlik'te denize sıfır bin dönüm askeri kamp arazisi üzerine inşa edilecek dev tesisin zemin etütleri de gerçekleştirilirken, elektrik, su ve doğal gaz gibi gerekli olan tüm alt yapı da hazır hale getirildi.

Üretim hedefi 2022

2022 yılında üretime başlanması planlanan fabrikanın inşaatının 18 ayda tamamlanması hedeflenirken heyecanla beklenen temel atma töreninin ise Haziran ayında yapılacağı öngörülüyor.



Temel atma öncesi 1 milyon metrekarelik dev arazide hummalı bir çalışma da aralıksız sürüyor.



Mayıs ayında temelinin atılması planlanan fabrika için geçtiğimiz günlerde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık öngörmediklerini en fazla birkaç haftalık sarkma olabileceğine işaret etmişti.

Kamu-özel ortaklığıyla hayata geçecek

Kamu-özel ortaklığında toplam 22 milyar TL yatırımla hayata geçirilecek olan fabrika, yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. 2022 yılından itibaren üretime başlayacak olan fabrikada, 2023 yılında 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişi çalışacak. Yedek parça ve yazılımsal destekler ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye iş kapısının açılacağı tahmin ediliyor.



Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2018 Haziran ayında kuruldu. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in şirketteki payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş 3 Eylül 2018'de göreve başladı.