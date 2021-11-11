2021 yılında yapılacak tarım destekleri açıklandı

Çiftçilere verilecek gübre ve sertifikalı tohum destekleri, ürün çeşidine göre belirlenerek Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; 2021 yılında mazot ve gübre desteği de dahil olmak üzere buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 42 TL destek verilecek.

2021 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2022 yılında yapılacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de bugün yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara göre; 2021 yılında mazot ve gübre desteği de dahil olmak üzere, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 42 TL; çeltik, kütlü pamuk için 76 TL; nohut, kuru fasulye ve mercimek için 32 TL; kanola ve aspir için 28 TL; patates ve soya için 38 TL; yağlık ayçiçeği için 37 TL; mısır için 35 TL; kuru soğan ve yem bitkileri için 27 TL; yaş çay ve fındık için 26 TL; zeytin ve diğer ürünler için 25 TL; nadas için de 8 TL destekleme ödemesi yapılacak.

2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için gübre desteği dekar başına 32 TL, diğer tüm ürünler için 16 TL olarak uygulanacak.

Tarım havzalarında, 2021 yılında ruhsat verilen alanlarda çiftçi kayıt sistemine kayıtlı fındık üreticisine, dekar başına 170 TL; fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi, katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekar başına 20 TL; geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında da dekar başına 100 TL ödeme yapılacak.

Yem bitkileri desteklerinde tek yıllık yem bitkilerine 60, çok yıllık yem bitkilerine 90 TL destekleme yapılacağı; silajlık ekilişlere ise 100 TL destek verileceği belirtildi.

Sertifikalı tohum desteğinde ise buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik için 16; kuru fasulye ve mercimek için 30; nohut için 20, patatese için 100 TL destek ödemesi yapılacak.

Hayvancılık destekleri

Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde 4 ay ve üzeri yaşta, ilk buzağılama yaşı en fazla 810 gün, son iki buzağılama arası en fazla 450 gün olan ineklerin buzağılarına 370 TL verilecek.

Arı yetiştiricilerine kovan başına 15 TL; iyi tarım uygulamalarına, ürün kategorisi ve sertifikasyona göre 10 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda destekleme ödemesi yapılacak. Küçük aile işletmelerine de dekar başına 100 TL destek verilecek.

Kararla ayrıca, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destek miktarları, yem bitkileri ve hayvan yetiştiriciliğine yönelik destek miktarları, su ürünleri üreticilerine yönelik destek miktarları, telafi edici ödeme destekleri ile diğer tarımsal amaçlı destek miktarları da belirlendi.

Destekleme ödemeleri için finansman, 2022-2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. 2021 yılı fark ödemesi destekleri bütçesinden kaynak arttığı takdirde, 2021 yılı hububat ve baklagil ürünlerinin ödemelerine de başlanacak. (ANKA)