2021 yılında İstanbul'da 294 cinayet işlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre, 2021 yılında kentte 294 cinayet işlendi. Polis kayıtlarına girebilen cinayet olaylarında 637 kişi gözaltına alınırken 399 kişi tutuklandı.

01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında işlenen cinayetlerde 146 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

2021 yılı içinde geçmişe yönelik faili meçhul olarak dosyaları açık olan 10 adet cinayet olayının aydınlatıldığı belirtildi. 2001 yılı meydana gelen 2 cinayet, 2005, 2010, 2011, 2013 yıllarında birer cinayet, 2016 ve 2019 yıllarında meydana gelen 2'şer cinayetin faillerinin tutuklandı. (DHA)

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