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2021 yılına için pasaport ve ehliyet harçları belli oldu

29 Aralık 2020 17:08

Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227.20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332.10 lira oldu.

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