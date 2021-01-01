T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

2021 yılı değerli kâğıt bedelleri açıklandı; pasaport, kimlik kartları, sürücü belgeleri ne kadar olacak?

01 Ocak 2021 09:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kâğıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, 2021'de ilgili kanunda "değerli kâğıt" olarak belirlenen noter kâğıtları 20 lira ile 40 lira arasında olacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 180 lira olarak uygulanacak.

Kimlik kartları 30 lira, aile cüzdanları 160 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225 lira, motorlu araç tescil belgesi 200 lira, iş makinesi tescil belgesi 170 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 12 lira, Mavi Kart ise 16 lira bedelle satılacak.

 

ETİKETLER

2021 yılıdeğerli kâğıtbedelne kadarkaç para oldupasaportkimlik kartısürücü belgesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24