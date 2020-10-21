2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Komisyon Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Meclis tarihinde ilk kez Covid-19 tedbirleri kapsamında tören salonunda toplandı.



Bir ay sürecek olan bütçe sunumunun ardından, komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek. Bütçe kanun teklifinin görüşmeleri 24 Kasım'da sona erecek. Komisyondaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bütçe kanun teklifi, aralık ayında Meclis Genel Kurulu'na gelecek.



