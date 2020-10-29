2021 programına göre 38 bin kişi daha işini kaybederken, istihdam içinde yer alanların sayısı yarım milyon kişi azalacak

Cumhurbaşkanlığı 2021 yıllık programına göre, bu yılın sonuna kadar en az 38 bin kişi daha işini kaybedecek ve işsiz sayısı 4 milyon 265 bin kişiye yükselecek.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, yıllık programda toplam işsiz sayısının temmuzdan yıl sonuna kadar olan dönemde 38 bin kişi daha artarak 4 milyon 265 bine çıkacağı hesaplandı. Programa göre en son temmuz itibarıyla yüzde 13.4 olarak açıklanan işsizlik oranının da yılın sonunda 0.4 puan artarak yüzde 13.8'e çıkacağı belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla işsiz sayısı 4 milyon 227 bin kişiye ulaşmıştı.

İstihdam içinde olanlarda yarım milyon azalma

Yıllık programda halen bir işte çalışan ya da kendi işinin sahibi olarak istihdam içinde yer alanların sayısında da temmuzdan yılın sonuna kadar olan dönemde 530 bin kişilik bir azalma olacağı tespit edildi.

Gerçek işsizlik görünmeyecek

Temmuzdan yılın sonuna kadar olan dönemde 530 bin kişi istihdamdan düşecek olduğu halde işsiz sayısındaki artış resmi rakamlarla 38 binde kalacak. Temmuzda çalışırken yılın sonunda hiçbir yerde çalışmıyor durumuna gelen 530 bin kişiden yaklaşık 500 bin kişi işsizler arasında yine görünmeyecek. Programdaki veriler, bu durumun 493 bin kişinin iş gücünden çıkacak olmasından kaynakladığını işaret ediyor. Programa göre iş gücü yılın sonunda temmuza göre 493 bin kişi azalarak 30 milyon 998 bin kişiye düşecek.

Programda ayrıca 2020 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre istihdamda olan kişi sayısının 1 milyon 254 bin azaldığı belirtildi.